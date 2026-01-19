Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da karda otomobilleriyle drift yapan 2 sürücüye idari işlem uygulandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir dinlenme tesisinde otomobilleriyle karda drift yapan 2 sürücü hakkında idari işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 11:43 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da karda otomobilleriyle drift yapan 2 sürücüye idari işlem uygulandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir dinlenme tesisinde otomobilleriyle karda drift yapan 2 sürücü hakkında idari işlem yapıldı.

        Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bolu Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli otoyol jandarması denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde, bir dinlenme tesisinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift atan iki sürücüye idari yaptırım uygulandı.

        İhlali son 5 yıl içinde ikinci kez gerçekleştiren bir sürücünün sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi, diğer sürücünün belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu. Araçlardan biri de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Paylaşımda, karda drift atan araçların görüntülerine de yer verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybedenlerin acısı yüreklerde...
        Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybedenlerin acısı yüreklerde...
        Kartalkaya'daki otel yangınında yitirdiği kızının ve eşinin yasını tutuyor
        Kartalkaya'daki otel yangınında yitirdiği kızının ve eşinin yasını tutuyor
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        Bolu Dağı geçişinde kar ve hafif sis etkili oluyor
        Bolu Dağı geçişinde kar ve hafif sis etkili oluyor
        Boluspor - Sarıyer maçının ardından
        Boluspor - Sarıyer maçının ardından
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 1 - Sarıyer: 2
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 1 - Sarıyer: 2