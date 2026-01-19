Bolu'da karda otomobilleriyle drift yapan 2 sürücüye idari işlem uygulandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir dinlenme tesisinde otomobilleriyle karda drift yapan 2 sürücü hakkında idari işlem yapıldı.



Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bolu Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli otoyol jandarması denetim gerçekleştirdi.



Denetimde, bir dinlenme tesisinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift atan iki sürücüye idari yaptırım uygulandı.



İhlali son 5 yıl içinde ikinci kez gerçekleştiren bir sürücünün sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi, diğer sürücünün belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu. Araçlardan biri de 60 gün süreyle trafikten men edildi.



Paylaşımda, karda drift atan araçların görüntülerine de yer verildi.







