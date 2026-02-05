Bolu Jandarmanın iz takip köpeği "Medyum" emekli edildi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 10 yıldır görev yapan iz takip köpeği Medyum, düzenlenen törenle emekliye ayrıldı.



İl Jandarma Komutanlığının ABD Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, jandarma bünyesinde 10 yıldır görev yapan iz takip köpeği Medyum'un yaş haddini doldurması nedeniyle görevine veda ettiği belirtildi.



Görev süresince asayişten arama-kurtarmaya, iz takibinden operasyonel faaliyetlere kadar birçok kritik görevde canı pahasına, büyük bir özveriyle hizmet eden Medyum'un bundan sonra İl Jandarma Komutanlığında kendisi için hazırlanan alanda emeklilik hayatını sürdüreceği ifade edildi.



Ayrıca, sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımında, İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız tarafından Medyum'a madalya takılması ve iz takip köpeğinin hazırlanan özel mamayı yeme görüntülerine yer verildi.

