Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı devam ediyor.



Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya, Aladağ ve Sarıalan yaylaları ile Abant Gölü Milli Parkı'nda dün başlayan yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.



Kar kalınlığı Kartalkaya'da 1,5 metreye yaklaşırken, Sarıalan ve Aladağ yaylalarında 15 santimetre, Abant Gölü Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinde ise 10 santimetreye ulaştı.



Aladağ bölgesinde kar yağışıyla oluşan kış manzaraları havadan da görüntülendi.

