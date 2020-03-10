Boluspor - Adanaspor A.Ş.: 2-1

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - STAT: Atatürk

HAKEMLER: Koray Gençerer (xxxx), Mustafa Savuranlar (xxx), Bilal Gören (xxx)

BOLUSPOR: Mosquera (xxx)İsmail (xx), Cumali (xxx), Sincere (xxx), Fethi (xx), Melih (xxx), Mustafa Eskihallaç (xx)(Dk.65 Bilal Kısa xx), Gökhan (xxx), Halilovic (xx)(Dk.71 Kubilay xx), Mustafa Durak (xxx), Kidric (x)(Dk.89 Emre)

ADANASPOR A.Ş.: İrfan Can (xxx)Evren (xx), Uğurcan (xxx), Hakan Çinemre (xxx), Özkan (xxx), Hakan Barış (xx)(Dk.76 Dyo xx), Ahmet (xx), Celil (xxx), Etame (xx)(Dk.49 Eren xx), Sami Can (xx)(Dk.83 Bagayoko), Eze (xxxx)

GOLLER: Dk. 82 İsmail, Dk.86 Gökhan (Boluspor), Dk. 15 Etame (Adanaspor A.Ş.)

SARI KARTLAR: Mustafa Eskihellaç, Fethi (Boluspor), Evren, Uğurcan, Celil, Eren (Adanaspor A.Ş.)Boluspor, TFF 1. Lig´in 27´nci haftasında evinde Adanaspor A.Ş.'yi 2-1 mağlup etti.

15'inci dakikada ceza sahasına giren Etame kaleci ile karşı karşıya kaldı. Etame'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

23'üncü dakikada Gökhan sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi. Dar açıdan yaptığı vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa Kidric'in yaptığı vuruş savunmaya çarptı. Adanaspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

77'nci dakikada sağ kanattan gelişen Adanaspor atağında Ahmet´in yerden ortasına müsait pozisyonda Eze vurdu. Eze'nin zayıf vuruşu dışarı çıktı.

79'uncu dakikada Sincere'nin ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci İrfan Can kornere çeldi.

82'nci dakikada gelişen Boluspor atağında sağ kanattan açılan ortaya Kidric kafa vurdu. Top havalandı. Oluşan karambolde İsmail'in dokunuşunda top fileleri havalandırdı: 1-1.

86'ncı dakikada sağ kanattan açılan ortaya Gökhan´ın yerden vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-03-10 16:09:45



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