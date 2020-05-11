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Avrupanın en büyük otoyol alışveriş tesisi müşterilerine kapılarını açtı Higway AVM, açılabilir çatısıyla temiz havada müşterilerini korona virüse karşı koruyor

İHA

Avrupanın en büyük otoyol alışveriş tesisi müşterilerine kapılarını açtı Higway AVM, açılabilir çatısıyla temiz havada müşterilerini korona virüse karşı koruyor

Bolu’da, Avrupa’nın en büyük otoyol alışveriş tesisi olan ve açılıp kapanabilir çatılarıyla havalandırma sağlayan Highway AVM, korona virüs tedbirlerinin ardından kapılarını yeniden müşterilerine açtı.
Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol alışveriş tesisi Highway Alışveriş Merkezi, korona virüs salgını sonrasında uzun bir aradan sonra bugün müşterilerine kapılarını açtı. Açılıp kapanabilen çatıları ile kapalı ortam algısının dışında temiz havadan sınırsızca yararlanarak alışveriş imkanı sunan HighWay Outlet, girişte müşterilerinin ateşlerini ölçtükten sonra dezenfekte hediye ederek içeri alıyor. Hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarıldığı alışveriş merkezi haftanın her günü 24 saat boyunca görevli ekipler tarafından sterlize ediliyor. Günler sonra iş yerlerini yeniden açan işletmeciler de korona virüs salgınına karşı iş yerlerini yeniden düzenliyor.

“Mağazayı açarken önce çalışanlar ve müşterilerin sağlığını ön planda tuttuk”
Highway AVM içerisinde bulunan bir giyim mağazasının işletme müdürü Bünyamin Tilki, “Uzun bir aradan sonra ilk defa bugün mağazamızı açmış bulunmaktayız. Bu zorlu süreçte çalışanımıza, müşterimize ayrı bir görev düşüyor. Mağazayı açarken önce çalışanlarımızı ve müşterilerimizin sağlığını ön planda tutarak açmaya çalıştık. Mağaza içi dezenfektan, siperliklerle, korumalıklarla, aynı zaman müşterilerin denediği ürünlerin dezenfektanlarıyla mağazamızı açtık. Her denenen ürün dezenfekte ediliyor. Mağazamız açılmadan önce de her ürün ayrı ayrı dezenfekte edildi. AVM mağazası olduğu için burada AVM’nin de rolü büyük. AVM’mizin üstünün açılabilir AVM olması, içerisinin sürekli havalandırılıyor olması müşterilerin konforlu bir alışveriş yapmasına imkan sunuyor. Bu yüzden alışverişinizi güvenli yapabilirsiniz. Sadece sosyal mesafeye dikkat edip, kendi önlemlerinizi alarak mağazamızı ziyaret edebilirsiniz” dedi.

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