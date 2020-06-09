El freni tutmayan kargo aracının çarptığı yaşlı adam öldü

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<br>Semih KABASAKAL/YENİÇAĞA(Bolu),(DHA)BOLU´nun Yeniçağa ilçesinde, çalışır halde bırakılan ve el freni tutmayan kargo firmasına ait araç, Osman Özcan´a (83) çarptı. Özcan, hayatını kaybederken araç dereye düştü.<br>Kaza, öğle saatlerinde Yeniçağa ilçesi Camiatik Mahallesi 14'üncü Sokak´ta meydana geldi. Bilal Ö., çalıştığı kargo firmasına ait 14 KH 223 plakalı hafif ticari aracı, çalışır halde bıraktı. Ardından da kargo dağıtmaya çıktı. Ancak el freni tutmadığı için hareket eden araç, Osman Özcan'a çarptı. Araç, dereye düşerken ağır yaralanan Osman Özcan, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, Bilal Ö.´yü gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Yeniçağa Semih KABASAKAL<br>2020-06-09 15:31:57<br>

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