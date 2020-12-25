Bolu'da yoğun sis

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU merkezde, sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 35 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 35 metreye kadar düştü. Sis, özellikle Yumrukaya ile Çaydurt mevkisi arasında yoğunlaştı. Yollarda olan sürücüler ise sis farlarını açarak, araçlarıyla yavaş ilerledi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-12-25 11:05:22



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