Bolu Dağı Tüneli´nde 18 araç çarpıştı: 30 yaralı (3)

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TÜNELİ AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bolu Dağı Tüneli´nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3´ü ağır 17 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralanan kişilere ise olay yerinde müdahale edildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit kazada 6 TIR, 2 otobüs, geri kalanı küçük araçlar olmak üzere 18 aracın çarpıştığını açıkladı. Vali Ümit, İstanbul istikametine giden araçların TEM Otoyolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildiğini, tüneli ulaşıma açmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Murat KÜÇÜK

2022-03-19 17:39:07



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