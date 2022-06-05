Annesi bulunamayan kızıl geyik koruma altına alındı

Bolu’da, çobanların ormanda bulduğu ve annesine ulaşamadıkları kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alanda hayvan otlatan çobanlar bir ağacın altında yalnız yatan kızıl geyik yavrusu olduğunu gördü. Bir süre yavru geyiği takip eden çobanlar, çevrede annesinin olup olmadığını belirlemek için arama yaptı. Annesinin olmadığı anlaşılan yavru kızıl geyiği yanlarına alan çobanlar durumu Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından işletme müdürlüğüne götürülen yavru geyik sağlık kontrolünün ardından Bolu Mili Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Kızıl geyiğin bir süre sonra doğal yaşam ortamına bırakılacağı öğrenildi.

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