Kıbrıscık’ta yağmur sebebiyle kayan toprak yolu kapattı

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Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde yoğun yağmur sebebiyle kayan toprak ve kayalar yolu kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesi Argözü Ören mevkiinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle kayan toprak ve kayalar yolu kapattı. Yolun kapanmasıyla birlikte ilerleyemeyen sürücüler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen iş makineleri ile toprak ve kaya parçalarıyla kapanan yol trafiğe açıldı.

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