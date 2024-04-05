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        Haberler Gündem Politika Bolu'nun belediye başkanıTanju Özcan'dan Ankara mesajı

        Mazbatasını alan Tanju Özcan'dan Ankara mesajı

        CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Tanju Özcan, mazbatasını aldı. Mazbatanın, Bolu halkı için aldığı 6'ncı mazbata olduğunu söyleyen Özcan, "Daha önce 4 kez bu şehre hizmet etmek için milletvekili seçilmiştim. İkinci kez de belediye başkanlığı görevini üstlendik. Bu, Bolu Seçim Kurulundan aldığım 6'ncı mazbatam. İnşallah 7'nci mazbatamı Bolu'dan değil Ankara'dan alırım." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:35 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:26
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        Mazbatasını alan Özcan'dan Ankara mesajı
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        Bolu'da Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde Tanju Özcan ile belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri için mazbata töreni düzenlendi.

        Törende Özcan, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdulkadir Müjde'den aldı.

        Özcan, aldığı mazbatanın, Bolu halkı için aldığı 6'ncı mazbata olduğunu aktararak, "Daha önce 4 kez bu şehre hizmet etmek için milletvekili seçilmiştim. İkinci kez de belediye başkanlığı görevini üstlendik. Bu, Bolu Seçim Kurulundan aldığım 6'ncı mazbatam. İnşallah 7'nci mazbatamı Bolu'dan değil Ankara'dan alırım." diye konuştu.

        "DAHA GÜZEL BİR BOLU İNŞA EDECEĞİZ"

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        Kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirttiği CHP örgütüne, il ve merkez ilçe başkanı ile çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Özcan, ikinci dönemde hep birlikte daha güzel bir Bolu inşa edeceklerini dile getirdi.

        Daha sonra, CHP'den belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi seçilenlere de mazbataları Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç tarafından verildi.

        CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖZ KIRPTI

        31 Mart seçimlerinde CHP'nin adayı Tanju Özcan yüzde 52,80 oy oranıyla AK Partili rakibine fark atarak yeniden belediye başkanı seçilmişti.

        Başkan Özcan, 31 Mart gecesi, seçim günü belediye binası önündeki kutlamalara katılanların 'Cumhurbaşkanı Tanju Özcan' şeklindeki sloganlarına, "Nasipse ona da sıra gelecek. Bende o cesaret var. Siz de benim arkamda dimdik duruyorsunuz. Neden Bolu'dan bakanlar, cumhurbaşkanları çıkmasın" cevabını vermişti.

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        #CHP
        #Tanju Özcan
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