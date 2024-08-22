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        Haberler Bilgi Gündem Bolu Tüneli çalışmaları ne zaman bitiyor, tünel ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli alternatif güzergah nedir, hangi yol açık?

        Bolu Tüneli çalışmaları ne zaman bitiyor, tünel hangi tarihte açılacak?

        Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünde yapılan uzatma çalışmaları sürüyor. Çalışma boyunca sürücülerin D-100 karayolunu kullanması gerekiyor. Yoldaki kısıtlama nedeniyle trafiğin sıkışmaması adına ağır taşıtlara geçiş sınırlaması getirildi. Peki, Bolu Tüneli çalışmaları ne zaman bitiyor, tünel ne zaman açılacak, sürücüler için alternatif güzergâh nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 12:31 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:31
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        1

        Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılmasına karar verilmiş ve çalışmalar 31 Temmuz'da başlamıştı. Çalışmalar devam ederken sürücülerin belirlenen alternatif güzergâhları kullanması gerekiyor. Son olarak, Bolu Tüneli'nde oluşan trafiğin önüne geçmek için ağır taşıtlara da sınırlama getirildi. Peki, Bolu Tüneli çalışması ne zaman bitecek, alternatif güzergâh nedir? İşte, detaylar...

        2

        BOLU TÜNELİ NEDEN KAPALI?

        İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişi, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde kapatıldı.

        Heyelan riskini önlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, otoyolun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergâhındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde 67 metre uzatılacak, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacak.

        3

        BOLU TÜNELİ ÇALIŞMASI SIRASINDA HANGİ GÜZERGÂH KULLANILACAK?

        Bolu Tüneli'nde çalışmalar sürerken İstanbul istikametindeki trafik, Abant kavşağından D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak. Kaynaşlı gişelerinden otoyola geri giriş yapabilecek. Otoyolun Ankara istikametinde ise trafik normal seyrinde ilerleyecek.

        4

        BOLU TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

        Bolu Tüneli, 50 günlük bir çalışmaya girdi. Tünel, 19 Eylül 2024 tarihinde saat 17.00'de açılacak.

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        AĞIR TAŞITLARA YASAK GETİRİLDİ

        Anadolu Otoyolu’nda Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönünde yapılan çalışmalar sebebiyle sürücülerin D-100’ün Bolu Dağı geçişine yönlendirilmesi neticesinde her Pazar günü oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için saat 14.00 ile 23.00 arasında güzergah ağır taşıtlara yasaklandı.

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