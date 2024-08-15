Bolu Tüneli ne zaman açılıyor? Bolu Tüneli çalışmaları sırasında alternatif güzergâh nedir?
Bolu Dağı Tüneli, tüpünün 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle bir süredir kapalı. Haliyle, tüneli kullanmak isteyen sürücülerin farklı bir güzergâhtan yollarına devam etmesi gerekiyor. Öte yandan, İstanbul yönündeki viyadüklerde yapılan bakım ve onarım çalışmaları da trafiğin yoğunlaşmasına neden oluyor. Peki, Bolu Tüneli ne zaman açılacak, çalışmalar ne zaman bitiyor, sürücüler için alternatif güzergâh nedir? İşte, detaylar...
Geçtiğimiz sene, heyelandan doğacak olumsuz durumların önüne geçmek için uzatılan Bolu Tüneli, bu sene bir kez daha uzatılıyor. Sürücülerin 31 Temmuz'da kapatılan tünel için farklı bir güzergâh izlemesi gerekiyor. Tünelin kapalı olmasından kaynaklı olarak tek güzergâhta ilerleyen trafik, zaman zaman uzun araba kuyruklarının oluşmasına neden oluyor. Peki, Bolu Tüneli ne zaman açılacak, çalışmalar ne zaman bitiyor, sürücüler için alternatif güzergâh nedir? İşte, detaylar...
BOLU TÜNELİ NEDEN KAPALI?
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişi, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde kapatıldı.
Heyelan riskini önlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, otoyolun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergâhındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde 67 metre uzatılacak, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacak.
BOLU TÜNELİ ÇALIŞMASI SIRASINDA HANGİ GÜZERGÂH KULLANILACAK?
Bolu Tüneli'nde çalışmalar sürerken İstanbul istikametindeki trafik, Abant kavşağından D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak. Kaynaşlı gişelerinden otoyola geri giriş yapabilecek. Otoyolun Ankara istikametinde ise trafik normal seyrinde ilerleyecek.