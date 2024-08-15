Geçtiğimiz sene, heyelandan doğacak olumsuz durumların önüne geçmek için uzatılan Bolu Tüneli, bu sene bir kez daha uzatılıyor. Sürücülerin 31 Temmuz'da kapatılan tünel için farklı bir güzergâh izlemesi gerekiyor. Tünelin kapalı olmasından kaynaklı olarak tek güzergâhta ilerleyen trafik, zaman zaman uzun araba kuyruklarının oluşmasına neden oluyor. Peki, Bolu Tüneli ne zaman açılacak, çalışmalar ne zaman bitiyor, sürücüler için alternatif güzergâh nedir? İşte, detaylar...