Boluspor: 4 - Amed SK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, evinde Amed SK'yı 4-1 mağlup etti. Florent Hasani (2), Mehmet Yeşil (kk) ve Mario Balbudia'nın (p) golleriyle galibiyete ulaşan Boluspor, puanını 20'ye yükseltti. Afena-Gyan'ın 45+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Amed SK, 26 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Boluspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 19 ve 26'da (p) Florent Hasani, 31'de Mehmet Yeşil (kk) ve 45+2. dakikada penaltıdan Mario Balbudia attı. Konuk ekibin tek golünü ise 7. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.
Diyarbakır temsilcisinde forma giyen Felix Ohene Afena-Gyan, 45+1. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 20'ye yükseltirken, Amed SK ise 26 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Sivasspor'a konuk olacak. Amed SK, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.