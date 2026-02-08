Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor Boluspor, Almir Aganspahic'i kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Boluspor, Almir Aganspahic'i kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Bosna Hersekli santrfor Almir Aganspahic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 00:41 Güncelleme: 08.02.2026 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor'a Boşnak forvet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, Boşnak forvet oyuncusu Almir Aganspahic'i sezon sonuna kadar renklerine bağladığını açıkladı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Almir Aganspahic'in forvet hattını güçlendirmek amacıyla kadroya dahil edildiği belirtildi.

        Profesyonel futbol kariyerine Bosna Hersek'in köklü kulüplerinden Saraybosna'da başlayan Aganspahic, kariyeri boyunca birçok farklı ülkede forma giyerek dikkati çekti.

        Bosna Hersek'te Mladost Kakanj ve Celik Zenica, Hırvatistan'da Osijek, Sırbistan'da Novi Pazar ve Cukaricki, Azerbaycan'da Sumqayıt ve Kuzey Makedonya'da Shkendija takımlarında görev alan Aganspahic, son olarak Kosova temsilcisi Gjilani'de oynadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da konuştu

         CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İnsanların şehirleri düzelsin, molozlar kalksın, çukurlar bitsin, şehir şehre benzesin istiyoruz." dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı
        Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!