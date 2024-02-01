Haberler Ekonomi Borsa Bor Şeker halka arz ne zaman talep toplayacak? Bor Şeker kaç lot verir ve hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? - Borsa Haberleri

Bor Şeker A.Ş. halka arzı onaylandı! Bor Şeker ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir? Bor Şeker A.Ş. halka arz oluyor. Yatırımcılar, Bor Şeker halka arz hisse fiyatını, katılım endeksine uygun olup olmadığını araştırıyor. Halka açıklık oranı yüzde 29,17 olarak belirlenen Bor Şeker halka arz toplamda 70 milyon lot dağıtacak. İşte, "Bor Şeker ne zaman halka arz olacak, hangi bankalarda var?" sorularının yanıtları... Habertürk Giriş: 02.02.2024 - 00:36 Güncelleme: 02.02.2024 - 00:36 facebook

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Bor Şeker A.Ş. yakında talep toplamaya başlayacak. Başvuruda bulunmak isteyen yatırımcılar için "Bor Şeker halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu?" sorularının yanıtlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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BOR ŞEKER HALKA ARZ OLUYOR! Bor Şeker A.Ş. halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Bor Şeker halka arzı, taslak izahnameye göre bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecek. Ancak talep toplama tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.