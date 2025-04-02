Boran Kuzum, 'Bir Ruh Macerası' dizisinin kadrosundan çıkarıldı

TRT, 'Teşkilat' dizisinde rol alan Aybüke Pusat'ı, boykot çağrısına destek verdiği için diziden çıkarıldığını duyurdu. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, yaptığı açıklamada, "Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları, TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Bu paylaşımlar, 'Teşkilat' dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratmıştır, bu yüzden söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

Aybüke Pusat’ın diziden çıkarılmasının ardından, Boran Kuzum ve birçok meslektaşıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden destek paylaşımlarında bulundu. REKLAM

Boran Kuzum, "Canım, güzel insan" notuyla paylaştığı mesajında, Aybüke Pusat'a yanındayım diyerek destek verdi. İlerleyen saatlerde, Kuzum’un da boykot çağrısına destek vermesi nedeniyle TRT Tabii'nin 'Bir Ruh Macerası' dizisinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

TRT'den Aybüke Pusat kararı Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Boran Kuzum'a da destek verdi; "Boran Kuzum da TRT'nin hışmına uğramış. Yahu, bu bizim vergilerimizle finanse edilen DEVLET kanalı. Hükûmet kanalı DEĞİL. Merak ediyorum, oyuncular da TRT işlerini boykot etse, ekranlarını kimlerle dolduracaklar?"

Mert Fırat ise, "TRT bizim kanalımız, halkın. Daha fazla zarar vermeden hemen elinizdeki o yetkiyi bırakın" diyerek tepkisini gösterdi.