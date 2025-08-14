Boran Kuzum uluslararası dizinin kadrosuna girdi

Emmy ödüllü yıldız Dan Levy'nin başrolde yer aldığı ve ortak yapımcılığını üstlendiği komedi dizisinin oyuncu kadrosu netleşti. Dijital platformda yayınlanacak 'Big Mistakes' adlı dizinin kadrosuna, Türk oyuncu Boran Kuzum da dâhil oldu. Kuzum'un 'Yusuf' karakterine hayat vereceği dizinin çekimlerine ABD'nin New Jersey eyaletinde başlandı.

32 yaşındaki Boran Kuzum, 'Big Mistakes' kadrosuna girme heyecanını sosyal medyada paylaştı. "Sonunda Türk lokumunuzun AB'ye ulaştığını ve en havalı kadroya katıldığını duyurmaktan dolayı çok heyecanlı ve gururluyum" diyen Kuzum; "Şimdiye kadar harika bir yolculuktu ve bu inanılmaz oyuncu kadrosu ve ekiple seti paylaşmanın her saniyesini sevdim. Bunu göreceğiniz için çok heyecanlıyım" ifadesini kullandı.

Aile suç komedisi türündeki 'Big Mistakes', organize suç dünyasına şantajla sürüklenen iki beceriksiz kardeşin komik hikâyesini konu edinecek.

Dizinin başrollerinde Dan Levy'nin yanı sıra; Taylor Ortega ve Laurie Metcalf var. 2024 yapımı 'Good Grief' ile yönetmenlik çıkışını yapan Levy, dizinin yaratıcısı ve yürütücü yapımcısı olarak da görev alıyor.