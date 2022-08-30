Borç kavgası cinayetle bitti! 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da, 12 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki semt pazarında insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

HUSUMETLİLERİ İLE KARŞILAŞTI

DHA'da yer alan habere göre evinden çıkan Deniz Kutlu (24), husumetlileri Burhan Can (28), Mehmet E. (23) ve Ramazan E. (20) ile karşılaştı. 2021'de bir kavgada bacağından tabanca ile vurulan Mehmet E., olaya karıştığını iddia ettiği Deniz Kutlu ile tartışmaya başladı.

SIRTINDAN VE KOLUNDAN VURDU

Çıkan kavgada Burhan Can, belinden çıkardığı tabancayla Kutlu'yu sırtından ve kolundan vurdu. Kutlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Deniz Kutlu, kurtarılamadı.

"BANA BORCU VARDI, VURDUM"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandığı evi tespit edip, harekete geçti. Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Burhan Can, sorgusunda, "Deniz'in bana borcu vardı, ödemeyince aramızda husumet başladı. Olay günü de bana küfredince vurdum" dedi.

BİR KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan Can tutuklandı, kuzenler Mehmet E. ile Ramazan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.