Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü! Diyarbakır'da 5 tefeci, kendilerine olan borcu ödemediklerini iddia ettikleri O.S. ile E.N.'yi götürdükleri ormanda dövüp, kaçtı. 2 kişi, kendi imkanları ile hastaneye ulaşırken; 5 şüpheli, 52 saatlik kamera görüntüsünden tespit edilip, yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Diyarbakır'da olay, 23 Ağustos'ta Silvan kara yolu üzerindeki ormanda meydana geldi. 5 tefeci, borç verdikleri O.S. ile E.N.'den alacaklarını istedi.

İKİ OTOMOBİLLE ORMANA GÖTÜRDÜLER

DHA'da yer alan habere göre olumsuz yanıt alan tefeciler, bunun üzerine O.S. ve E.N.'yi 2 farklı otomobille ormana götürdü.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Tefeciler, O.S. ile E.N.'yi burada öldüresiye dövdü. 5 şüpheli, daha sonra O.S. ile E.N.'yi ormanda bırakıp, kaçtı. Daha sonra darp edilen 2 kişi, kendi imkanları ile ormandan çıkıp, hastaneye gitti.

POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

O.S. ve E.N. tedavi altına alınırken, durum polise bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, O.S. ile E.N.'nin ifadelerini aldı.

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52 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Çalışma başlatan polis, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) görüntülerini incelemeye aldı. 22 farklı açıyı tespit eden ekipler, 52 saatlik kamera görüntüsü elde etti.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Uzman ekipçe izlenen görüntülerin ardından önce otomobiller, daha sonra içerisindeki şüpheliler C.Y., M.Ç., Ö.D., H.S., ve A.Ş. tespit edildi.

5 TEFECİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis, şüphelileri, eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Otomobillerde yapılan aramada ise 1 pompalı tüfek ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklanırken, O.S. ile E.N.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.