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Borsa, güne düşüşle başladı

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,35 değer kaybıyla 90.801,28 puandan başladı

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Açılışta BIST 100 endeksi, 2.180,99 puan ve yüzde 2,35 azalışla 90.801,28 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 3,43, holding endeksi yüzde 2,20 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en çok gerileyen yüzde 4,06 ile elektrik oldu.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,03 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 92.982,27 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilemesine ilişkin kararının ardından siyasi gelişmelerin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, yurt dışında, ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.000 puanın altında kalıcılık sağlanması durumunda 90.000 ve 89.300 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini ifade eden analistler, 93.400'ün direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

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