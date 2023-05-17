Borsa güne yükselişle başladı

Emekli zammı ne kadar olacak?

AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,90 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 4.605,61 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,50 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,97 değer kazanarak günü 4.589,71 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizi ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.