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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,13 değer kaybederek günü 5.384,56 puandan tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
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AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,66 puan azalırken, toplam işlem hacmi 86,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,04 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,14 ile taş, toprak oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 311 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,4'ten 3,6'ya yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise aynı dönemde yüzde 0,2 artarak 33,09 dolara tırmandı. Piyasa beklentileri ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde ocak ayında olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Analistler, ücretlerde beklentilerin altında kaydedilen artışın, Fed'in faiz artırımları konusundaki agresif tutumunu yeniden gözden geçirmesine neden olabileceğini belirtti.

İstihdam verisi sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 49'a geriledi.

ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerle küresel pay piyasalarının negatif bir seyir izlediğini belirten analistler, haftaya Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Japonya Merkez Bankası toplantı tutanakları ve Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında olacağını aktardı.

Haftaya veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, piyasa katılımcıları anketi, bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, perakende satışlar, sanayi üretimi, Avro Bölgesinde enflasyon ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5200 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 8,8 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, yıl sonunda ise cari işlemler hesabının 43,3 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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