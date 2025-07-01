Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 132,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 1,50 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,88 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,29 ile orman kağıt basım oldu.

Endeks, genele yayılan alımların etkisiyle bugün pozitif bir seyir izledi.

Bu arada, yatırımcılar ABD'nin ticaret müzakereleri ile vergi indirimi tasarısına ilişkin haber akışını beklerken, küresel piyasalarda risk algısı arttı.

Analistler, yeni ticaret anlaşmaları yapılacağına dair iyimserliklere karşın bazı büyük ekonomilerin uzlaşma sürecine ilişkin belirsizliklere işaret etti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre ABD'de JOLTS açık iş sayısı 7 milyon 769 binle beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Açıklanan verinin Fed'in bundan sonraki politikalarında belirsizliği artırdığını ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelen açıklamaların da temkinli olmasının piyasalarda risk iştahını azalttığını söyledi.