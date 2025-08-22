Habertürk
        Borsa haftayı rekorla tamamladı

        Borsa haftayı rekorla tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazanarak 11.372,33 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 19:15 Güncelleme: 22.08.2025 - 19:15
        Borsa haftayı rekorla tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 146 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,30, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,74 ile kimya petrol plastik, en çok kaybettiren yüzde 1,25 ile sigorta oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı güvercin tonlu konuşma risk iştahını artırarak fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, konuşmasında faiz indirimine kapı aralayan Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir. dedi.

        Gün içinde 11.398,27 puanla rekor seviyeyi test eden BIST 100 endeksi 11.372,33 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleşirdi.​​​​​​​

        Analistler, gelecek hafta yurt içinde dış ticaret dengesi, işsizlik oranı ile reel kesim ve ekonomik güven endekslerinin, yurt dışında ise ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarıyla birlikte yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

        Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 seviyeleri direnç, 11.300 ve 11.200 puan ise destek konumunda bulunuyor.

