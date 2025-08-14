Borsa İstanbul'da gong "Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası" için çaldı

Halka arz süreci tamamlanan Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.

Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, her bir yatırımcının küçük adımlarıyla hep birlikte büyük bir adım attıklarını belirterek, "Bu küçük adımlar ev sahibi olma, kentsel dönüşüm, deprem hazırlıkları gibi büyük yatırımları güç birliği yaparak birlikte yapmanın bir yoludur. Bu önemli adım, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam eden kalkınma hamlesinin bir sermaye piyasası ürünüyle gerçekleşmesinin yoludur." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul sertifikasının borsada işlem görmesinin tüm sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacağını vurgulayan Ergun, "Ben bu başarılı halka arza katılan yatırımcılarımıza, heyecanımıza ortak olan yatırımcılarımıza teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyorum. TOKİ, Bakanlığımız, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, aracı kurumlarımız ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.