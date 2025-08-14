Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.859,73 %-0,82
        DOLAR 40,7859 %0,03
        EURO 47,6507 %-0,23
        GRAM ALTIN 4.398,60 %-0,03
        FAİZ 40,10 %-0,55
        GÜMÜŞ GRAM 50,07 %-0,88
        BITCOIN 118.459,00 %-3,65
        GBP/TRY 55,3107 %-0,14
        EUR/USD 1,1658 %-0,40
        BRENT 66,33 %1,07
        ÇEYREK ALTIN 7.191,72 %-0,03
        Haberler Ekonomi Emlak Borsa İstanbul'da gong "Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası" için çaldı - Emlak Haberleri

        Borsa İstanbul'da gong "Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası" için çaldı

        Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliği ile halka arz edilen "Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası", Borsa İstanbul'da "DMLKT" kodu ile işlem görmeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 16:31 Güncelleme: 14.08.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa İstanbul'da gong "Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası" için çaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Halka arz süreci tamamlanan Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.

        Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, her bir yatırımcının küçük adımlarıyla hep birlikte büyük bir adım attıklarını belirterek, "Bu küçük adımlar ev sahibi olma, kentsel dönüşüm, deprem hazırlıkları gibi büyük yatırımları güç birliği yaparak birlikte yapmanın bir yoludur. Bu önemli adım, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam eden kalkınma hamlesinin bir sermaye piyasası ürünüyle gerçekleşmesinin yoludur." ifadelerini kullandı.

        Gayrimenkul sertifikasının borsada işlem görmesinin tüm sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacağını vurgulayan Ergun, "Ben bu başarılı halka arza katılan yatırımcılarımıza, heyecanımıza ortak olan yatırımcılarımıza teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyorum. TOKİ, Bakanlığımız, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, aracı kurumlarımız ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

        REKLAM

        "Bu modeli sürdürmeye hep birlikte devam ediyor olacağız"

        Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz da yaklaşık 10 aylık bir yolculuğun sonunda çok önemli bir halka arzı yapmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Yılmaz, 14,5 milyar liralık halka arza yaklaşık 1,87 katlık fazla talep geldiğini görmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bugün burada görevimiz bitmiyor. Önümüzdeki süreçte de başarılı bir model olarak vatandaşımızın önüne koyduğumuz bu modeli sürdürmeye hep birlikte buradaki aracı kurumlarımızla Borsa İstanbul ve SPK yetkilileriyle beraber devam ediyor olacağız." diye konuştu.

        "Bu güvenli modelin en önemli araç olarak kullanılabilmesi için gerekli çalışmaları da göstermeye devam edeceğiz"

        Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur ise gayrimenkul sertifikasını geliştirirken herkesin en önemli düşüncesinin bu sertifikaya vatandaşların göstereceği ilgi ve katılım olduğunu söyledi.

        Sungur, maddi, parasal katılımlardan ziyade söz konusu gayrimenkul sertifikasına vatandaşların katılım sayısının çokluğunun kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini aktararak, "Dolayısıyla burada bu modelin gelecekte gayrimenkul satışıyla ilgili en önemli model olması dileği bizim aslında yeni projelerle ilgili gelecek hedefimizi oluşturuyor. Gayrimenkul sertifikasının en önemli gayrimenkul satış modeli olması için ve yine bir yatırım aracı olarak kullanılırken de bu güvenli modelin en önemli araç olarak kullanılabilmesi için gerekli çalışmaları da göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifasını açıkladı
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifasını açıkladı
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Haklarında 876'şar yıl isteniyordu... Firari 2 sanık yakalandı!
        Haklarında 876'şar yıl isteniyordu... Firari 2 sanık yakalandı!
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        UKOME'den Martı'ya ret!
        UKOME'den Martı'ya ret!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!