Borsa İstanbul'da manipülasyona 15 şüpheli tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) hisselerine yönelik gerçekleştirilen işlemlerde manipülatif eylemler yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 15'inin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) hisselerine yönelik gerçekleştirilen işlemlerde manipülatif eylemler tespit edildiği belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mali tabloları manipüle ettikleri, asılsız beyanlarla piyasa hareketlerini yönlendirdikleri, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici ve düşürücü işlemler gerçekleştirdikleri aktarılan açıklamada, bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni oluşturmaya çalışan şüphelilerin bu yöntemlerle ekonomik güveni zedeledikleri kaydedilmişti.