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Borsa İstanbul'da sert dalgalanma

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yaşanan yüzde 7.37'lik düşüşün ardından bu sabah önce yüzde 1.3 yükseldi. Daha sonra gelen satışlarla yüzde 3'lük kayba döndü ve 5.000 puanın altına geriledi. Daha sonra gelen tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi ve yüzde 1 artıya geçerek 5.166 puana çıktı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
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HABERTURK.COM / AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 dün yüzde 7.27'lik düşüşle günü 5.116 puandan tamamlamıştı. Bu, 24 Şubat 2022'den bu yana kaydedilen en sert günlük düşüş olarak kayıtlara geçmişti.

BIST 100 endeksi bugün ise güne yükselişle başladı. TSİ 10.10'da 5.210 puana kadar yükseldi. Günlük yükselişi yüzde 1.8'i buldu.

Ancak bu yükseliş kısa soluklu oldu. 10.40 civarında gelen satışlarla BIST 100 4.961 puana geriledi. Günlük düşüş yüzde 3'e ulaştı.

Buradan gelen tepki alımlarıyla TSİ 11.12 itibarıyla 5.166 puana çıktı. Endeks yüzde 1 artıya geçti.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde önemli bir etkiye sahip iş gücü piyasasına ilişkin verilerinin açıklanacağını, veri sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Halihazırda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentilerin yüzde 59'a gerilediğine işaret eden analistler, banka yetkililerinin vereceği mesajların da yakından izlendiğini söyledi.

Analistler, bugün ayrıca Almanya'da perakende satışlar ve Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.200 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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