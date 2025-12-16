Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düştü? 16 Aralık 2025 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor?

        16 Aralık BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 11.470,03 puandan başladı. Gün boyu dalgalı seyrini sürdüren endeks, haftanın ikinci işlem gününü yüzde 0,94 değer kaybıyla 11.348,83 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda ise, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin aşırı değerlenme endişelerinin devam etmesi satış baskısına neden oluyor. Peki, "16 Aralık BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?" İşte 16 Aralık borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Giriş: 16.12.2025 - 20:13 Güncelleme: 16.12.2025 - 20:13
        1

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü düşüşle tamamladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü 1,28 artışla 11.456,34 puandan tamamlamıştı. Şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen etmenler arasında yer alırken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Borsa neden düştü? 16 Aralık 2025 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor?" İşte detaylar...

        2

        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybederek 11.348,83 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 107,51 puan azalarak, toplam işlem hacmi 122,5 milyar lira oldu.

        3

        Bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 3,49 ile iletişim oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verileri fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, yurt içinde BIST 100 endeksi günü negatif bir seyirle tamamladı.

        4

        ABD'de tarım dışı sektörlerde istihdam kasım ayında 64 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,6'ya yükselerek Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

        Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Konut Fiyat Endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 2,7, yıllık bazda yüzde 31,4 arttı. Türkiye genelinde konut satış sayısı ise kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalışla 141 bin 100 oldu.

        5

        Analistler, yarın yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerinin, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi ile İngiltere ve Avro Bölgesi'ndeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.150 puanın destek, 11.450 ve 11.550 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

