        Haberler Bilgi Ekonomi BORSA NEDEN DÜŞTÜ? 28 Nisan Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 28 Nisan Salı borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 14.608,52 puandan başladı. Gün boyu dalgalı seyrini sürdüren endeks, günü yüzde 1,81 değer kaybıyla 14.329,34 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda ise, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir izliyor. Peki, "Borsa neden düşüyor? 28 Nisan Salı borsa neden düştü?" İşte 28 Nisan 2026 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni...

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 18:46 Güncelleme:
        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 1,81 düşüşle, 14.329,34 puandan tamamladı. Endeksin günü düşüşle tamamlasının ardından, borsada yaşanan düşüşün nedeni, yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Pay piyasalarında yatırımcıların ABD/İsrail ve İran arasındaki sıcak çatışma ihtimallerinin azaldığını değerlendirmesi kayıpların önüne geçerken, jeopolitik endişeler yoğunlaşan bilanço sezonuyla artan risk iştahını sınırlı da olsa baskılıyor. Analistler, Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyrinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtti. Peki, Borsa neden düştü? 28 Nisan Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor? İşte detaylar...

        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kaybederek 14.329,34 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 264,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 174,6 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,97, holding endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 1,41 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        Küresel piyasalar, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin enerji arzına ilişkin endişeleri artırması ve yapay zeka hisselerine yönelik satış baskısının teknoloji sektörü öncülüğünde risk iştahını zayıflatmasıyla negatif bir seyir izliyor.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de güne pozitif başlamasına karşın, günü küresel piyasalara paralel satıcılı bir seyirle tamamladı.

        Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranının, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.500 ve 14.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
