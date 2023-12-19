Borsa neden düşüyor? 19 Aralık BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 düşüşle 7.783,90 puanla başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü 7.725,86 puanda yüzde 0.83 düşüşle tamamladı. Son dönemde borsada yaşanan düşüşün nedeni yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 18 Aralık Pazartesi günü, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, hatırlanacağı gibi günü yüzde 2,54 değer kaybıyla 7.790,42 puanda tamamlamıştı. İşte 19 Aralık 2023 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü sorusunun yanıtı...
BIST 100 endeksi açılışta, bir önceki kapanışa göre 6,52 puan azalışla ve yüzde 0,08 değer kaybıyla 7.783,90 puanla başladı. Günü yüzde 0.83 düşüşle 7.725,86 puanla tamamlayan BIST 100 endeksi gün boyu dalgalı bir seyir izledi. Haftanın açılış gününden bugüne düşüşün sürdüğü borsada sektör bazlı artış ve azalışlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, "Borsa neden düşüyor? 19 Aralık 2023 Salı BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte borsada son durum...
19 ARALIK 2023 BIST 100 ENDEKSİ İLE BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kaybederek 7.725,86 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,56 puan azalırken, toplam işlem hacmi 81,9 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 2,41, holding endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,38 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,86 ile spor oldu.
Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirdi.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yüzde 70 ihtimalle Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü aktaran analistler, buna karşın Fed yetkililerinin temkinli açıklamalarının söz konusu adımları daha da öteleyebileceği ihtimalini desteklediğini dile getirdi.
Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de 2. el konut satışları ve tüketici güven endeksi ile Japonya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 puanın destek, 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.