1 Şurada Paylaş!









BIST 100 endeksi açılışta, bir önceki kapanışa göre 6,52 puan azalışla ve yüzde 0,08 değer kaybıyla 7.783,90 puanla başladı. Günü yüzde 0.83 düşüşle 7.725,86 puanla tamamlayan BIST 100 endeksi gün boyu dalgalı bir seyir izledi. Haftanın açılış gününden bugüne düşüşün sürdüğü borsada sektör bazlı artış ve azalışlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, "Borsa neden düşüyor? 19 Aralık 2023 Salı BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte borsada son durum...