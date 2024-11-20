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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 20 Kasım 2024 Çarşamba Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Borsa neden düşüyor? 20 Kasım BIST 100 endeksi borsa neden düştü?

        Güne yüzde 0,43 yükselişle 9.272,75 puandan başlayan, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi kapanışı, yüzde 2,18 değer kaybıyla, 9.031,82 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda ise, artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izledi. Borsa İstanbul endeksinin son dönemde düşüş eğilimindeki hareketi, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 20 Kasım Çarşamba borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 18:35 Güncelleme: 21.11.2024 - 00:34
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        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 2,18 düşüşle 9.031,82 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti. Yatırımcılar Borsa İstanbul endeksinde son günlerde yaşanan düşüşün nedenini araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Borsa neden düşüyor? 20 Kasım 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte detaylar...

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        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,18 değer kaybederek 9.031,82 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 201,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 83,8 milyar lira oldu.

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        Bankacılık endeksi yüzde 1,72, holding endeksi yüzde 1,73 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,19 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 3,04 ile ulaştırma oldu.

        Küresel piyasalarda, artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle negatif bir seyir izleniyor.

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        Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

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