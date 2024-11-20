Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.