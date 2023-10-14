Haberler Gündem BORSA SON DAKİKA: Borsa neden düştü, ne oldu? 13 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?

Borsa neden düşüyor? 13 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 düşüşle 8.242,29 puandan başlarken, günü yüzde 1,77 değer kaybıyla 8.113,30 puanla kapadı. ABD enflasyon verilerinin açıklanması ve İsrail-Filistin çatışmasının borsaya olan etkileri yatırımcılar tarafından yakından yakından takip ediliyor. Yaşanan bu gelişmeler, "Borsa neden düştü, ne oldu? 13 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 13 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsada yaşanan son gelişmeler... Habertürk Giriş: 14.10.2023 - 07:56 Güncelleme: 14.10.2023 - 07:56 facebook

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Borsa İstanbul'da yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. ABD'de dün açıklanan enflasyon verileri ve İsrail-Filistin çatışması küresel piyasaları, negatif yönde etkilemeye devam ediyor. Peki, "Borsa neden düştü, ne oldu? 13 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?" İşte Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün nedeni...

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Borsa İstanbul'da yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. ABD'de dün açıklanan enflasyon verileri ve İsrail-Filistin çatışması küresel piyasaları, negatif yönde etkilemeye devam ediyor. Peki, "Borsa neden düştü, ne oldu? 13 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?" İşte Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün nedeni...