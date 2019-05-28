Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK),aldığı kararla Bireysel Emeklilik Sistem'inde bulunan para piyasası fonlarının (eski adıyla likit fonlar) portföyünün en az yüzde 25'i devlet iç borçlanma senetlerinde, standart fonların ise portföyünün en az yüzde 10'u Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinde yatırıma yönlendirilecek. Böylece para piyasası fonlarında bulunan 10.6 milyar TL tutarındaki rakamın %25’lik bölümü yani 2.5 milyar lira Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne aktarılacak. Standart Fonlar’da ise bugün itibarıyla birikmiş olan tutar 7.2 milyar TL düzeyinde bulunuyor. Standart BES fonlarında hisse senedine ayrılmış tutar ise 210 milyon TL seviyesinde. Dolayısıyla yeni kararlar sonrasında hisse senedi piyasasına da bu fonlar aracılığıyla yaklaşık 600 milyon TL tutarında kaynak girişi olacak. Bu şekilde standart fonların dağılımı %60 DİBS, %10 hisse, %30 ise ÖST, kira sertifikası, ipoteğe dayalı menkul kıymetler gibi diğer enstrümanlardan oluşacak.

278 MİLYON LİRASI KAMU EMEKLİLİK FONLARINDA

SPK düzenlemesi ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) standart fonlardaki birikimin yüzde 10'unun Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinde, para piyasası fonlarında bulunan fonların ise yüzde 25'inin devlet tahvillerinde değerlendirilmesi zorunluluğu ile borsaya 505 milyon, tahvillere ise 2.5 milyar liralık para girişi olacak. Fonlara 31 Temmuz'a kadar süre verildi. Standart fonlarda borsaya gitmesi gereken 505 milyon liranın 278 milyonu Halk, Vakıf ve Ziraat Emeklilik'te birikmiş fonlar. Yani bu kamu şirketlerinin elinde bulunan fonların zorunlu olarak borsa yatırımına yönlendirilmesi gerekiyor. Özel şirketlerin yönettiği fonların ise zaten büyük bölümü borsaya yönlendirilmiş durumda. Şimdiye kadar bu fonlar yüzde 25'e kadar hisse senedi yatırımı yapabiliyordu. Ancak tabii ki zorunlu değildi. Borsanın bugünkü yüzde 2'yi aşan yükselişinde fonların alımlarının etkili olduğu belirtiliyor.

BANKALAR VE BÜYÜK ŞİRKET HİSSELERİ YÜKSELDİ

Kararın ardından bugün Borsa İstanbul'da özellikle başta Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Halkbank olmak üzere bankalar ve Türk Hava Yolları, Aselsan,Erdemir, Petkim, Sasa Polyester ve Koza Anadolu hisselerinde hacimli yükselişler yaşandı. Devlet tahvillerinde ise yatırıma yönlendirilmek zorunda olan 2.5 milyar liralık fon tutarının 1 milyar liralık kısmı Avivasa ve Garanti Emeklilik'te bulunuyor. Anadolu Hayat Emeklilik de 317 milyon liralık tutarı tahvile yönlendirecek.