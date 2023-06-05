Borsada Şimşek etkisi

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Mehmet Şimşek'in yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmesi Borsa İstanbul'da heyecan yarattı.

HAFTAYA YÜZDE 2,31 ARTIŞLA BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,31 artışla 5.233,23 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 118,26 puan ve yüzde 2,31 değer kazanarak 5.233,23 puana çıktı.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,13 değer kazanarak günü 5.114,97 puandan kapatmıştı.

İLK YARIYI YÜZDE 3,02 ARTIŞLA GEÇİRDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,02 değer kazanarak 5.269,65 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 154,68 puan artarak 5.269,65'e çıktı. Toplam işlem hacmi 44,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

KAPANIŞTA YÜKSELİŞ YÜZDE 5,04 OLDU

Kapanışa yakın tekrar yükselişe geçen BIST 100 endeksi, yüzde 5,04 değer kazanarak 5.372,66 puanla günü tamamladı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 9,22 ile ulaştırma oldu. Bankacılık endeksi ise yüzde 3,18 yükseliş yaşadı.