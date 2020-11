Borsada yatırım yapmanın altın kuralı 0:00 / 0:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan ve Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal'ın atanmalarına piyasanın ciddi bir kredi açtığını dile getiren Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, özellikle Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın öncelikli hedef olarak fiyat istikrarını dile getirmesi ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu destekleyen açıklamalarına dikkat çekti. Bu açıklamalardan önümüzdeki dönem piyasaların memnun kalacağı değişikliklerin yapılacağının anlaşıldığını ifade eden Eraslan, "Nitekim bu doğrultuda BDDK swap limitlerinde normalleşme yönünde değişiklikler yaptı. Önümüzdeki dönemde aktif rasyosunda değişiklikler ve Merkez Bankası politika faiz oranlarının artırılacağına yönelik sinyaller de veriliyor. Piyasanın beklentisine uygun faiz oranından söz ediliyor. Yatırımcılar da yavaş yavaş bu adımların atılacağı süreci bekliyor" dedi.

Eraslan, tüm bu gelişmelerin yatırımcılarda ileriye dönük enflasyonun kontrol edileceğine dair beklentileri olumlu etkilediğini kaydederek Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentisine yönelik şunları kaydetti: Merkez Bankası politika faizinin 10.25 olmasına rağmen fiili fonlama faizinin yüzde 14.75 olmasının altını çizen Eraslan bu nedenle piyasa uzmanlarının faiz artış beklentisinin 400-500 baz puan aralığında yoğunlaştığını söyledi.

DEMOKRATLARIN MALİYE PAKETİ İLE AŞI

Global piyasalara da değinen Eraslan, ABD'de seçimin ardından Demokratlar'ın kazanmasının bütün dünya piyasalarını olumlu etkilediği kaydederek "Pandemi sürecinde zaten ülkeler olağanüstü önlemler almıştı. ABD'de Cumhuriyetçi'lerin 1.1, Demokratlar'ın ise 3 trilyon dolarlık mali rahatlama paketi vaatleri söz konusuydu. Şimdi ise iki paket arasındaki fark piyasa tarafından satın alındı. Diğer yandan aşının bulunmuş olması 2021'i de mi kaybediyoruz endişesinde olan yatırımcıların bu olumsuz beklentilerini azalttı. Kısa süre içinde normalleşme sürecinin başlayabileceği beklentisi piyasalara olumlu yansıdı" şeklinde konuştu.

ABD'NİN YENİ YÖNETİMİNİN ARTILARINDAN PAY ALABİLİRİZ

Eraslan, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın ve Demokratlar'ın Türkiye için bazı yaptırımları devreye alabileceğine dair endişelere ilişkin olarak, "Evet Biden'in seçimlerden önce Türkiye'ye yönelik açıklamaları var. Ancak iktidara geldikten sonra Türkiye ve ABD için öngörülebilir bir politika izleme ihtimali daha yüksek. Yatırımcılar da aceleci davranıp olumsuz senaryoyu satın almadı. Her iki ülke açısından öngörülenden daha iyi gelişmeler olabilir. ABD'nin yeni yönetimi müttefikleri ile ilişkilerin geliştirileceğini ve uluslararası ticarette kullanılan dilin yumuşayacağını dile getirdi. Genişleyici maliye politikaları ve ılımlı uluslararası politikalarından Türkiye de pay alabilir" dedi.

40 MİLYAR DOLARLIK İYİLEŞME OLACAK

Eraslan, piyasaları olumlu etkileyecek bir diğer etmenin ödemeler dengesi olduğunu dile getirdi. Eraslan, hem bu yıl pandemi nedeniyle gelmeyen turizm kaynaklı 20 milyar dolar hem de altın ithalatı için ödenen 20 milyar doların gelecek yıl Türkiye'nin kasasında kalacağını ve bunun ödemeler dengesinde 40 milyar dolarlık iyileşmeye neden olabileceğini belirterek, "Bunun yanında son 3 günde para ve sermaye piyasalarına 2 milyar dolarlık giriş olduğu hesaplanıyor. Diğer yandan ihracatı artıracak adımlar da atılıyor. Bunlar önümüzdeki dönem iyimser olmamız için makul gerekçeler" diye konuştu.

YATIRIM YAPMAK İÇİN GEREKLİ EMEK HARCANMALI

Eylül ayında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı seçilen Eraslan, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri piyasası ile ilgili olarak yatırımcıların her an aklında bulundurması gereken 6 altın kural saydı. Bu kuralları aşağıda okuyabilirsiniz. Hisse senetleri piyasasına yılbaşından bu yana 700 bin yeni yatırımcı geldiğini hatırlatan Eraslan, "Bu bizim görmek istediğimiz güzel bir tablo. Bu nedenle TSPB Yönetim Kurulu olarak yeni gelen yatırımcıların bu yatırımlarından memnun olmasını öncelikli konumuz olarak belirledik. Yatırım yapmak ciddi bir iştir. Yatırım yapmak için gerekli emek ve hazırlığı yapmalıyız" dedi. Eraslan özellikle sermaye piyasalarında deneyimi olmayan yatırımcı için yatırım fonlarını önerdikleri ifade ederek bu fonları uzmanların yönettiğine ve tercih edilmesi durumunda sektörel veya temalı yatırım ürünlerinin bulunduğuna dikkat çekti.

İŞTE 6 ALTIN KURAL

Getiri beklentinize, yatırım vadenize ve risk toleransınıza uygun olan yatırım araçlarını tercih edin Sermaye piyasalarında deneyiminiz yok ise yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapın Yatırım yapmak için Sermaye Piyasası Kurul’undan yetki belgesi olan yatırım kuruluşlarında çalışan lisanslı uzmanlardan tavsiye alın Yatırım kararlarınızı eş, dost ve sosyal medya tavsiyesi ile yapmayın Birikimlerinizi risk ve getiri beklentilerinize uygun yatırım araçlarından oluşan bir sepete yatırın. Tek bir yatırım aracına yatırım yapmayın Hisse yatırımı yapmak bir şirkete ortak olmaktır. Bu nedenle yatırım yaptığınız şirketin, faaliyet konusu, yöneticileri, sermayesi, gelirleri, giderleri, borç miktarı, karı, büyüme oranı, rakipleri konularında mutlaka bilgi sahibi olun

SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİNİN ÖNCELİK VERECEĞİ 10 BAŞLIK

Bireysel yatırımcının memnuniyetinin artırılması ve korunması İstanbul’un bölgesel finans merkezi olması amacıyla İstanbul Finans Merkezi Projesine yönelik öneri geliştirilmesi Emeklilik sisteminin katılımcı tabanının ve katılımcı memnuniyetinin artırılması Girişim sermayesi ekosisteminin sermaye piyasaları ile entegre edilmesi Yatırım danışmanlığının içeriğinin geliştirilmesi ve yeni teknolojilerin kullanımı Sermaye piyasalarımızın yabancı yatırımcılara tanıtımı İslami ürünlerin yaygınlaştırılarak finansal kapsayıcılığın artırılması Yeni ürünler/menkul kıymetleştirme/proje finansmanı (reel ekonomiye kaynak aktaran ürünler) Mesafeli sözleşme yapılabilmesine yönelik ikincil mevzuatın hazırlanmasına katkı sağlamak Sürdürülebilirlik

DÜNYA YATIRIMCI HAFTASI 16-21 KASIMDA İSTANBUL'DA KUTLANACAK



Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen Dünya Yatırımcı Haftası’nın dördüncüsü bu yıl 16 – 21 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da bir dizi online etkinlik ile kutlanacak. Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliğinde Borsa İstanbul’da gerçekleştirilecek gong töreniyle 16 Kasım’da başlayacak.

Dünya Yatırımcı Haftası, İstanbul’da 16 – 21 Kasım tarihleri arasında kutlanacak. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından aralarında Türkiye’nin de olduğu 87 ülkede kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası, bu yıl dördüncü kez gerçekleşecek. Her yıl Ekim ayının ilk haftası kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası, bu yıl pandemi nedeniyle Ekim ve Kasım ayları boyunca her ülkede farklı zamanlarda kutlanıyor. Türkiye’de ise 16 Kasım’da Borsa İstanbul’da yapılacak Gong Töreni’yle başlayacak olan Dünya Yatırımcı Haftası, 16-21 Kasım tarihlerinde yatırımcılar, üniversite öğrencileri ve reel sektör temsilcilerinden oluşan farklı yatırımcı gruplarına yönelik bir dizi panel ve etkinliklerle kutlanacak. Ana temanın önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yatırımcı eğitimi-bilgilendirilmesi, yatırımcının korunması olacağı panellerde; bilinçli ve doğru yatırımın önemine dikkat çekilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliğinde kutlanacak Dünya Yatırımcı Haftası, altı gün boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere her gün online olarak dört panel gerçekleştirilecek. Çarşamba ve Cuma günleri ise beşer panel yapılacak. Panellerde Türkiye’nin önde gelen yatırım uzmanları, sektör temsilcileri ve akademisyenleri bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

SERTİFİKA PROGRAMI HEDİYE



Panellere katılanlara “katılım belgesi” verilecek olan etkinlikte, her paneli takiben yapılacak çekiliş ile bir katılımcı piyasa değeri 4.000 TL olan “1 yıllık Sentiment Algo Aplikasyon Aboneliği”, “3 Aylık İdeal Pro + Mobil Aboneliği” ile “Piyasa Psikolojisi, “Trading Disiplini ve Sentiment Algo ile Piyasalara Yeni Bir Bakış” eğitiminden oluşan Sentiment Algo Finansal Okuryazarlık Paketi kazanacak. Ayrıca, “Finans ve Muhasebe Alanında Dijital Dönüşüm ve Kariyeri Uzmanına Sor” oturumu sonunda yapılacak çekiliş ile de bir katılımcıya “Fintech Sertifika Programı” hediye edilecek.

Oturumlarda şirket satın alımı, birleşme ve stratejik ortak bulma konusundan, hisse senedi yatırımına, sürdürülebilirlik fonlarının Türkiye’ye çekilmesinden altın yatırımına kadar pek çok konu tartışılacak. Panellerde ayrıca sermaye piyasası araçlarında vergilendirmeden tahvil-bono yatırımına bütçe yapmanın altın kuralından aile şirketleri kurumsal yönetimine ve sermaye piyasasında staja kadar 26 farklı konuda bireysel yatırımcılara ve reel sektör şirketlerine ve üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirici paneller olacak.

Tüm katılımcılara açık olan etkinliklere katılım da ücretsiz olacak. Panelleri https://www.dunyayatirimcihaftasi.org.tr/kayit adresine kayıt yaptıran herkes online izleyebilecek ve hediye kazanmaya hak kazanacak. Kayıt yaptıranlara gönderilecek link üzerinden paneller takip edilebilecek.