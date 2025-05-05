Borsadan 'takas süresi' çalışması

Borsa İstanbul takas süreleriyle ilgili çalışmalara yönelik bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bilindiği üzere, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem görmekte olan sermaye piyasası araçları için takas tarihi, işlem gününü takip eden ikinci iş günü (T+2) olarak uygulanmaktadır. Son dönemde küresel finans piyasalarında takas süresinin kısaltılması yönünde önemli gelişmeler yaşanmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri 28/05/2024 tarihinde (T+1) geçişini gerçekleştirirken Avrupa Birliği, İsviçre ve İngiltere (T+1) sistemine geçiş için 11/10/2027 tarihini hedeflemişlerdir. Diğer küresel piyasalar de benzer şekilde takas süresinin kısaltılmasına yönelik geçiş çalışmalarını sürdürmektedir.

Borsa İstanbul Grubu olarak; sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcıların işlem maliyetlerini azaltmak, işlem sonrası risklerini azaltmak ve küresel piyasaların işlem sonrası süreçleri ile uyumlanabilmek amacıyla, (T+1) takas döngüsüne geçişin uygulanabilirliği, sermaye piyasasına olası etkileri ve piyasa katılımcıları açısından doğurabileceği sonuçların detaylı olarak değerlendirilmesi amacıyla tüm piyasa paydaşlarının konuya ilişkin görüşlerinin alınacağı bir değerlendirme sürecini başlatmış bulunduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz.