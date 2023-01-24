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A1 CapitalCapital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu sermaye piyasaları danışmanı Atilla Esen oluyor. Borsa İstanbul'un son dönemlerde yaşadığı kan kaybının ardından yeniden yükselişe geçmesini değerlendiren Esen, bu durumun devamını sağlayabilecek maddeleri sayıyor. Başta bilanço beklentileri olmak üzere borsanın gündemine dair fikirlerini paylaşan Esen, halka arzlarda sık gözlemlenmeye başlayan defalarca arka arkaya gelen tavan yükselişlerin nedenlerini irdeliyor.

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HALKA ARZLARDA NE OLUYOR?

Esen, halka arzlarda sık gözlemlenmeye başlayan defalarca arka arkaya gelen tavan yükselişlerin nedenlerini irdelerken kredi bulamayan şirketlerin halka açıldığı tezi doğrultusunda yeni halka arzların yatırımcı için risk içerip içermediğini değerlendiriyor. Esen ayrıca şirketlerin halka açıldıktan sonra başta kurumsallaşma olmak üzere halka açık olmanın avantajlarını yaşayıp yaşamadığına ilişkin fikirlerini aktarıyor.

SPK DENETİMİ YETERLİ Mİ?

Borsada artan yatırımcı sayısının ele alındığı programda bu yatırımcıların mağdur edilmemesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeterli denetimi sağlayıp sağlamadığı masaya yatırılıyor. Esen programda bağımsız portföy yönetimi ya da yatırım danışmanlığı korularını da gündeme getiriyor. Programda ayrıca 2023’te global gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansıması da ele alınıyor.