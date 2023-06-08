Jeopark Belediyeler Birliği uzmanı Mesul Kolbüken, mağaranın turizme ve bilime hizmet etmeye hazır olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerinin de mağarayı incelediğini aktardı.