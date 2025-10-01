Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Borusan Contemporary'de sonbahar buluşması

        Borusan Contemporary'de sonbahar buluşması

        Türkiye'nin ilk ve tek IACCCA üyesi koleksiyonu olan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu, geçtiğimiz hafta Uluslararası Kurumsal Çağdaş Sanat Koleksiyonları Birliği (IACCCA) üyelerini İstanbul'da ağırladı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 00:33 Güncelleme: 01.10.2025 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borusan Contemporary'de sonbahar buluşması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyanın önde gelen kurumsal çağdaş sanat koleksiyonlarının küratör ve sanat yöneticilerinden oluşan profesyonel grup, IACCCA Sonbahar 2025 buluşması kapsamında İstanbul’a geldi. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun ev sahipliğinde Borusan Contemporary’nin tarihi Perili Köşk binasında gerçekleşen sunum ve paylaşımların ardından; kapsamlı bir program çerçevesinde, IACCCA üyeleri şehrin önde gelen kültür-sanat kurumlarını ve sergilerini ziyaret etme fırsatı buldu. 20 Eylül’de ziyarete açılan “Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü” sergisinin yanı sıra 18. İstanbul Bienali, Contemporary İstanbul, sanat kurumları ve güncel kurumsal koleksiyonlar aracılığıyla Türkiye’nin çağdaş sanat ortamını yakından deneyimlediler.

        REKLAM

        IACCCA Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Yatırım Bankası Kültür ve Sanat Bölümü Başkanı Delphine Munro, programla ilgili şunları söyledi: “Güz dönemi toplantımızı, üyemiz Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun sıcak ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduk. Zengin ve dinamik bir program kapsamında, sektördeki iyi uygulama örneklerini paylaştık, ortak ilgi alanlarımız üzerine fikir alışverişinde bulunduk. İstanbul’daki kurumsal koleksiyonları inceleyerek Türkiye çağdaş sanatına dair daha derin bir perspektif edindik. Toplumsal meselelerle yakından ilgilenen sanat pratiklerine ilham verici bir şekilde tanıklık ettiğimiz 18. İstanbul Bienali’ni ziyaret ettik ve Contemporary Istanbul’u deneyimleyerek yerel ve bölgesel sanat sahnesinin nabzını tuttuk. Bu toplantı, IACCCA’nın küresel kurumsal koleksiyon topluluğu içinde diyaloğu, iş birliğini ve kültürel etkileşimi güçlendirme özünü ve misyonunu en iyi şekilde yansıttı.”

        Dünyanın en saygın kurumsal koleksiyon ağlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Kurumsal Çağdaş Sanat Koleksiyonları Birliği (IACCCA) üyelerinin bu ziyareti, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun uluslararası alandaki konumunu pekiştirirken, İstanbul’un İstanbul’un küresel sanat sahnesindeki rolünü öne çıkardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Borusan Contemporary
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Markette kadına yumruklu saldırı
        Markette kadına yumruklu saldırı
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'