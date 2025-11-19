Borusan'dan nükleer enerji girişimine yatırım

Borusan Grubu’nun kurumsal girişim sermayesi şirketi Borusan Ventures, nükleer enerji projelerinin hayata geçişini hızlandırmak için yapay zekâ destekli uyum çözümleri geliştiren Everstar'ın yatırım turuna katıldı.

Everstar, 2025 yılının ilk aylarında gerçekleşen ve Borusan Ventures’ın da katıldığı yatırım turunda toplam 5.5 milyon dolarlık yatırım aldı. Third Prime VC tura liderlik ederken; Pelican Energy Partners, EXCEL Services, Virta Ventures, Generational Partners, Page One Ventures ve melek yatırımcılar da yatırım turuna katıldı.

Borusan Ventures Kurucusu ve Başkanı Defne Kocabıyık Narter, bu yatırımla ilgili olarak, "Dünya genelinde enerji talebi hızla artarken, bu talebi karşılayacak sürdürülebilir ve güvenilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç da aynı oranda büyüyor. Nükleer enerjinin hem düşük karbonlu yapısı hem de baz yük üretim kapasitesiyle bu dönüşümde kilit bir rol üstleneceğini öngörüyoruz. Everstar, karmaşık ve maliyetli regülasyon süreçlerini basitleştirerek enerji dönüşümünün hızlanmasına önemli bir katkı sunuyor" dedi.