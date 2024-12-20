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        Haberler Kültür-Sanat Borusan Quartet’ten yeni yıl konseri: Minyatürler

        Borusan Quartet’ten yeni yıl konseri: Minyatürler

        Borusan Quartet, yeni yılı müzikle karşılamak için özel bir konserle müzikseverlerle buluşuyor. Minyatürler başlıklı konser, 25 Aralık 2024 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 16:13 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:13
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        Borusan Quartet'ten yeni yıl konseri: Minyatürler
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        Borusan Quartet'in yeni yıl konseri, müzikseverlere yeni yılı klasik müziğin büyüleyici atmosferinde karşılama fırsatı sunuyor.

        Oda müziğinin seçkin örneklerinin sunulacağı ve 25 Aralık 2024 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleşecek Minyatürler başlıklı konser, aynı zamanda Borusan Quartet'in virtüözitesine ve müzikal birlikteliğine de bir kez daha tanıklık etmeye imkan tanıyor.

        Borusan Quartet, bu özel yeni yıl konserinde dinleyicilere zengin ve çeşitli bir program sunacak.

        Bir yılbaşı klasiği olarak baba ve oğul Johann Strauss’tan seçme yapıtların yanı sıra Kreisler, Borodin, Mendelssohn ve Elgar gibi bestecilerin sevilen eserleri de seslendirilecek.

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        Konserde ayrıca, yaylı çalgılar dörtlüsünün vurmalı çalgılarla etkileyici birlikteliğine de tanık olunacak.

        Gecede Borusan Quartet'e, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın (BİFO) vurmalı sazlar grup şefi Müşfik Galip Uzun konuk sanatçı olarak eşlik edecek.

        Konser öncesi, saat 19.00-19.30 arasında ise Aydın Büke ve Serhan Bali müzikseverleri konsere hazırlayacak keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.

        YENİ YIL KONSERİ

        25 Aralık 2024 Çarşamba, 20.00

        Kadıköy Süreyya Operası

        BORUSAN QUARTET

        MÜŞFİK GALİP UZUN vurmalı çalgılar

        J. STRAUSS II Mavi Tuna Valsi, op.314

        KREISLER Yaylı Dörtlü, La minör

        II. Scherzo. Allegro vivo, con spirito

        THOMAS-MIFUNE Haydn’s Südamerikanische Saitensprünge

        DVOŘÁK Slav Dansları, op.72, no.10, Mi minör

        KREISLER Liebesfreud

        ELGAR Salut d’amour, op.12

        ŞOSTAKOVİÇ Allegretto

        MENDELSSOHN Yaylı Dörtlü no.3, op.44, no.1

        III. Andante espressivo ma con moto

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        A. BORODIN Yaylı Dörtlü no.2, Re Majör

        III. Notturno

        ÖÇAL Eski İstanbul (düz. İlyas Miryazev) *

        IGUDESMAN İstanbul *

        BALCI Deli Dalga *

        IŞILAY Sultaniyegah Sirto (düz. Oğuzhan Balcı) *

        J. STRAUSS I Radetzky Marşı*

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        #Borusan Quartet
        #Minyatürler
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