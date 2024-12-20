Borusan Quartet’ten yeni yıl konseri: Minyatürler

Borusan Quartet'in yeni yıl konseri, müzikseverlere yeni yılı klasik müziğin büyüleyici atmosferinde karşılama fırsatı sunuyor.

Oda müziğinin seçkin örneklerinin sunulacağı ve 25 Aralık 2024 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleşecek Minyatürler başlıklı konser, aynı zamanda Borusan Quartet'in virtüözitesine ve müzikal birlikteliğine de bir kez daha tanıklık etmeye imkan tanıyor.

Borusan Quartet, bu özel yeni yıl konserinde dinleyicilere zengin ve çeşitli bir program sunacak. Bir yılbaşı klasiği olarak baba ve oğul Johann Strauss’tan seçme yapıtların yanı sıra Kreisler, Borodin, Mendelssohn ve Elgar gibi bestecilerin sevilen eserleri de seslendirilecek. REKLAM Konserde ayrıca, yaylı çalgılar dörtlüsünün vurmalı çalgılarla etkileyici birlikteliğine de tanık olunacak.

Gecede Borusan Quartet'e, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın (BİFO) vurmalı sazlar grup şefi Müşfik Galip Uzun konuk sanatçı olarak eşlik edecek. Konser öncesi, saat 19.00-19.30 arasında ise Aydın Büke ve Serhan Bali müzikseverleri konsere hazırlayacak keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. YENİ YIL KONSERİ 25 Aralık 2024 Çarşamba, 20.00

Kadıköy Süreyya Operası BORUSAN QUARTET MÜŞFİK GALİP UZUN vurmalı çalgılar J. STRAUSS II Mavi Tuna Valsi, op.314 KREISLER Yaylı Dörtlü, La minör II. Scherzo. Allegro vivo, con spirito THOMAS-MIFUNE Haydn’s Südamerikanische Saitensprünge DVOŘÁK Slav Dansları, op.72, no.10, Mi minör KREISLER Liebesfreud ELGAR Salut d’amour, op.12