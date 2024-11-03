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        Haberler Spor Futbol Almanya Borussia Dortmund: 2 - RB Leipzig: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Borussia Dortmund: 2 - RB Leipzig: 1 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund, evinde RB Leipzig'i 2-1 mağlup etti. Maximilian Beier ve Sehrou Guirassy'nin golleriyle 1-0'dan geri dönen Borussia Dortmund, puanını 16'ya yükseltti. RB Leipzig ise haftayı 20 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 00:37 Güncelleme: 03.11.2024 - 00:37
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        Nuri Şahin'li Dortmund, geriden geldi!
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        Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Borussia Dortmund oldu.

        Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Maximilian Beier ve 64. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. Leipzig'in tek golü ise 27. dakikada Benjamin Sesko'dan geldi.

        LEIPZIG'İN SERİSİ BİTTİ

        Bu sonuçla birlikte Leipzig, bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve 20 puanda kaldı. Dortmund ise 16 puana yükselerek 5. sıraya yerleşti.

        ZİRVE KARIŞTI

        Leipzig, haftaya lider Bayern Münih ile aynı puanda girdi ve bu mağlubiyetle birlikte zirve yarışında Bayern'in 3 puan gerisine düşerek 2. sırada konumlandı.

        Bundesliga'da bir sonraki hafta Dortmund, Mainz'a konuk olacak. Leipzig ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

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