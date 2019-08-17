Borussia Dortmund, Bundesliga'da yeni sezondaki ilk maçında Augsburg'u 5-1 mağlup etti.
Konuk ekip Florian Niederlechner'in 1. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken Borussia Dortmund'da Paco Alcacer, 3. dakikada cevap verdi ve skor 1-1'e geldi.
İlk yarıda başka gol olmazken ev sahibi ekip ikinci 45 dakikaya hızlı başladı. 51. dakikada Axel Witsel'in asistini gole çeviren Jadon Sancho takımını öne geçirdi.
2. golden 6 dakika sonra Marco Reus skoru 3-1'e getirdi.
Alcacer, 59. dakikada bir kez daha sahne aldı ve farkı 3'e çıkardı.
Mücadelede dakikalar 82'yi gösterdiğinde Julian Brandt, skoru 5-1'e getiren golü attı.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Borussia Dortmund sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bundesliga'da günün diğer sonuçları şöyle:
Freiburg: 3 - Mainz 05: 0
Werder Bremen: 1 - Fortuna Düsseldorf: 3
Wolfsburg: 2 - Köln: 1
Bayer Leverkusen: 3 - Paderborn: 2
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