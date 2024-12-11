Devler Ligi'nde Borussia Dortmund ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Signal İduna Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı François Letexier yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. İki takımda galibiyet için sahaya çıkacak ve puanını 15 yapabilmek için mücadele verecek. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Borussia Dortmund- Barcelona maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...