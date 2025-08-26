Habertürk
        Haberler Spor Transfer Borussia Dortmund, Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Borussia Dortmund, Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna kattı

        Borussia Dortmund, Chelsea'den 21 yaşındaki İngiliz orta saha Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna kattı. Alman ekibi, genç oyuncu ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 16:15 Güncelleme: 26.08.2025 - 16:15
        Carney Chukwuemeka, Borussia Dortmund'da!
        Alman ekibi Borussia Dortmund, Chelsea’den 21 yaşındaki futbolcu Carney Chukwuemeka ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

        Almanya Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund, Chelsea’den 21 yaşındaki futbolcu Carney Chukwuemeka’yı kadrosuna kattığını duyurdu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını sarı-siyahlılarda kiralık olarak geçiren İngiliz orta saha ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Chukwuemeka, Alman ekibiyle 10'u Bundesliga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4'ü FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 18 maçta forma giyerken 1 gollük katkı sağladı.

        Ayrıca Dortmund, Hırvat Teknik Direktör Niko Kovac’ın sözleşmesini de 2027 yılına kadar uzattığı açıkladı.

