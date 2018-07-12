Borussia Dortmund, genç oyunculara yönelmeye devam ediyor. Real Madrid'den 19 yaşında ki Fas asıllı İspanyol oyuncuyu transfer etti. Achraf Hakimi, sağ ayaklı olup, başta sağ bek olmak üzere sol bek mevkiinde oynamaktadır.

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