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        Haberler Futbol Almanya Borussia Mönchengladbach'ın yıldız futbolcusu Stefan Lainer'e kanser teşhisi konuldu - Futbol Haberleri

        Borussia Mönchengladbach'ın yıldız futbolcusu Stefan Lainer'e kanser teşhisi konuldu

        Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach forması giyen defans oyuncusu Stefan Lainer'e kanser teşhisi kondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 15:23
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        Borussia Mönchengladbach'dan yapılan açıklamada, "Stefan Lainer birkaç ay boyunca sahalardan uzak kalacak. 30 yaşındaki sağ beke, yapılan sağlık muayenelerinin ardından lef kanseri teşhisi konuldu. Birkaç ay tedavi görecek. Hepimiz arkandayız, Stevie." ifadeleri kullanıldı.

        Avusturyalı milli oyuncunun sağlık durumuna ilişkin, "Kanser çok erken teşhis edildi ve ilaçla tedavi edilebilir. Tam sağlığına kavuşma şansı son derece yüksek ve profesyonel spor da dahil olmak üzere normal bir yaşam hala mümkün olabilir. Stevie'ye mümkün olan en iyi tedaviyi sağlamak için elimizden geleni yapacağız." bilgisi verildi.

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