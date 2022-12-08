Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Öldürmek değil yaralamak istedim dedi, 7 kez bıçakladı! - Son haberler
ABONE OL

Boşanma aşamasında sokakta defalarca bıçakladı! "Amacım yaralamaktı!"

İstanbul'da, 23 yaşındaki K.K. boşanma aşamasında olduğu eşi 27 yaşındaki Emre Kocakoç tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, Emre Kocakoç tutuklandı. Zanlı, amacının eşini öldürmek değil, yaralamak olduğunu söyledi

Öldürmek değil yaralamak istedim dedi, 7 kez bıçakladı! - Son haberler
Boşanma aşamasında sokakta defalarca bıçakladı! "Amacım yaralamaktı!"
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da, 1 Kasım tarihinde Tuzla'da meydana gelen olayda, 23 yaşındaki K.K. işyerinden çıkmış evine doğru yürüyordu.

MOTOSİKLETLE YANINA GELDİ

DHA'da yer alan habere göre K.K., arkadaşıyla birlikte yürüdüğü esnada boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Kocakoç (27) motosikletle yanına geldi.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Emre Kocakoç eşi K. K.'yı dakikalarca bekledikten sonra sokak ortasında defalarca bıçakladı. Daha sonra Emre Kocakoç hızla olay yerinden uzaklaştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrasında gözaltına alınan Emre Kocakoç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Kadının sokak ortasında defalarca bıçaklandığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"EŞİM DÖNDÜĞÜ İÇİN VÜCUDUNA GELMİŞ OLABİLİR"

Emre Karakoç ifadesinde, "Motosikletin ön cebinden çıkardığım pembe saplı meyve bıçağını elime aldım ve eşimin arkası bana dönüktü. Ben bıçağı eşimin sol bacağına doğru savurdum. Tekrar eşimin bacağına doğru bıçağı savurmak istedim. Eşim döndüğü için vücuduna gelmiş olabilir.

"AMACIM SADECE YARALAMAKTI"

Ben bir ya da iki kez bıçağı savurdum. Benim amacım eşimi öldürmek değildi, sadece yaralamaktı. Eşim yere düşünce ne yapacağımı şaşırdım. Hemen motosiklete binip Çayırova tarafına doğru gittim. Sonra kendim polisi aradım. Polis gelip beni aldı" ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK 6-7 KEZ BIÇAKLADI"

Olayın esnasından K.K.'nin yanında olan arkadaşı G.D. ifadesinde, "K.K. ile işten çıktım. Karakoç bana, 'Eşim ile bu aralar sorun yaşıyorum. Benimle birlikte yürü' dedi. Bende tamam dedim. Birlikte yürümeye başladık. Cadde üzerinde marketi 150-200 metre geçtikten sonra Emre Kocakoç geldi. Eşine 'Beni affet. Boşanmak istemiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum' dedi. K.K. ise, 'Seni çok affettim. Bir daha şans veremem' dedi. O sırada Emre motosiklete doğru yöneldi. Binip gidecek sandım. Nereden çıkardığını bilmediğim elinde açık renkli bir bıçağı arkadaşımın vücuduna saplamaya başladı. K.K.'nin koluna, göğsüne, sırtına ve bacağına saplamaya başladı. Yaklaşık 6-7 kez bıçakladı. Sonra Emre motosiklete binip uzaklaştı" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Miras kavgasında kan aktı! Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM Miras kavgasında kan aktı! Ölü ve yaralılar var
Karaman'da korkutan dakikalar! 3 asker ölümden döndü... - En son haberler
GÜNDEM Devrilen askeri araçtaki 3 asker yaralandı
Üzerine kale direği düştü! Korkunç olay!
GÜNDEM Üzerine kale direği düştü! Korkunç olay!
Pitbullu saldırıda ateş eden polisin ifadesi ortaya çıktı
GÜNDEM Pitbullu saldırıda ateş eden polisin ifadesine ...
KPSS tercih tarihleri takvimi: 2022 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Ortaöğretim, lisans, önlisans tercihleri ayın kaçında başlayacak?
GÜNDEM Gözler KPSS tercih kılavuzunda!
"Kendini sağ şakağından vurdu" denilen kadın solak çıktı!
GÜNDEM "Kendini sağ şakağından vurdu" denilen kadın solak ...
Gediz'deki kirlilik için suç duyurusu
GÜNDEM Gediz'deki kirlilik için suç duyurusu
AYM, DİSK'in 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamasına izin verilmemesini hak ihlali saymadı
GÜNDEM AYM'den 1 Mayıs kararı! DİSK'e ret
FETÖ'nün Maltepe 2. Zırhlı Tugay davasında 42 sanığa ceza! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Maltepe 2. Zırhlı Tugay davasında 42 sanığa ceza!
TAKSİ SORUNU | Yolcu seçen taksiciye kötü haber! - Güncel haberler
GÜNDEM Yolcu seçen taksiciye kötü haber!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.