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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!

        Dipçikle yaraladı! Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı

        Karaman'da 22 yaşındaki genç bir kadın kabusu yaşadı. Korku dolu anlarda boşanma aşamasındaki kocasının tüfeğin dipçiği ile darp ettiği F.T. adlı kadın, ardından rehin alındı. Dehşet anları saldırganın 1 saat sonra teslim olmasıyla son buldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:08
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        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
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        Karaman'da tartıştığı eşi F.T.'yi (22) evlerinde pompalı tüfeğin dipçiğiyle başından yaralayıp rehin alan A.T. (24), polisin ikna çabalarıyla serbest bıraktı. A.T. daha sonra silahıyla polis ekiplerine teslim oldu.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 00.15 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde bulunan bir evde yaşandı.

        İddiaya göre, boşanma aşamasında olan F.D. ile eşi A.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından A.T. eline aldığı pompalı tüfeğin dipçiğiyle eşini başından yaraladı.

        Komşuların ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri evin penceresinden A.T.'nin elindeki pompalı tüfeği fark etti. Polis ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık ikna çabasının ardından A.T. eşi F.T.'yi dışarıya gönderdi.

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        F.T., olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süre sonra pompalı tüfekle polise teslim olan A.T., eşinin kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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